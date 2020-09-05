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Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alırken hastalanan ve görevlerinin başında olamayan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli haber geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Aile hekimlerine koronavirüs nedeniyle aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak
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Aile hekimlerine koronavirüs nedeniyle aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak

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Aile hekimlerine aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak

Öte yandan dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına da 850 TL'yi geçmemek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı Koca’dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı
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Sağlık Bakanı Koca’dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, “Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için' ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi
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Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi
Eskişehir'de 112 çalışanları koronavirüs ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor.


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