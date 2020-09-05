Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."
Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun.
Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2020
Aile hekimlerine aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak
Öte yandan dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına da 850 TL'yi geçmemek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılacağı duyurulmuştu.