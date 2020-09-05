Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2020

GÜNDEM Aile hekimlerine koronavirüs nedeniyle aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak

KORONAVİRÜS İşte sağlık şehitlerimiz: Yeni Şafak ailesi olarak şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz

OYNAT 00:00 Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz... Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.

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Aile hekimlerine aylık 3 bin TL ek ödeme yapılacak

Öte yandan dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle aile hekimlerine net aylık 3 bin TL'yi, aile sağlığı çalışanlarına da 850 TL'yi geçmemek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

OYNAT 00:26 Sağlık Bakanı Koca’dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, “Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi Eskişehir'de 112 çalışanları koronavirüs ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor. BiP'te paylaş

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