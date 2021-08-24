Bakan Koca duyurdu: Türkiye aşılamada dünyada yedinci sırada

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi amansız şekilde sürüyor.

Türkiye, virüsün yayılımını engellemek için en etkili çözüm olan aşılamada yeni bir başarı elde edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin koronavirüse karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünya yedincisi olduğunu açıkladı.

Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

Toplam doz 90 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığının "Anlık Aşı Verileri" tablosuna göre, Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 90 milyon 293 bin 617 oldu.

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Birinci doz uygulanan kişi sayısı 46 milyon 669 bin 792, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 690 bin 165 oldu.

Üçüncü doz uygulanan vatandaş sayısı ise, 7 milyon 929 bin 901 olarak tabloya yansıdı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri vatandaşların birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.16, ikinci doz ortalaması ise 57.57 oldu.