Koronavirüs Bakan Koca İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
TÜRKİYE

Bakan Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."

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