Sağlık Bakanı Koca: Haftalık vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Şubat tarihleri arasındaki vaka sayılarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Belirgin bir artış yaşanıyor"

Haftalık olarak paylaşılan ve 100 binlik nüfusa karşılık gelen vaka sayılarında bazı illerde belirgin bir artış yaşandığını ifade eden Bakan, "Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KPgQ3g8c5N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 22, 2021

İllere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

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"Adana (42,86), Adıyaman (120,64), Afyonkarahisar (31,62), Ağrı (19,61), Aksaray (108,27), Amasya (90,31), Ankara (35,39), Antalya (78,92), Ardahan (88,39), Artvin (75,52), Aydın (37,71), Balıkesir (92,40), Bartın (31,16), Batman (8,71), Bayburt (21,98), Bilecik (45,72), Bingöl (18,45), Bitlis (15,10), Bolu (75,60), Burdur (93,23), Bursa (39,14), Çanakkale (43,76), Çankırı (26,50), Çorum (41,31), Denizli (31,51), Diyarbakır (10,00), Düzce (48,78), Edirne (75,29), Elazığ (44,22), Erzincan (34,13), Erzurum (50,90), Eskişehir (35,55), Gaziantep (35,08), Giresun (217,51), Gümüşhane (88,21), Hakkari (3,21), Hatay (45,50), Iğdır (10,43), Isparta (29,53), İstanbul (68,23), İzmir (42,67), Kahramanmaraş (35,35), Karabük (16,83), Karaman (105,92), Kars (18,60), Kastamonu (21,79), Kayseri (74,08), Kırıkkale (47,36), Kırklareli (71,05), Kırşehir (30,86), Kilis (48,32), Kocaeli (92,53), Konya (101,95), Kütahya (57,74), Malatya (44,28), Manisa (36,74), Mardin (12,52), Mersin (87,87), Muğla (49,66), Muş (8,51), Nevşehir (50,83), Niğde (57,45), Ordu (228,40), Osmaniye (134,90), Rize (200,08), Sakarya (103,01), Samsun (202,94), Siirt (20,54), Sinop (83,62), Sivas (38,37), Şanlıurfa (20,42), Şırnak (3,91), Tekirdağ (74,65), Tokat (149,20), Trabzon (207,54), Tunceli (29,96), Uşak (17,32), Van (13,92), Yalova (74,62), Yozgat (37,70), Zonguldak (54,30)."

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Bazı yerler karantinaya alındı

Adıyaman'da da son iki günde 83 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Dinar ilçelerindeki bazı köyler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki, Manyas ilçesinde bir mahalle ile Antalya'da 55 nokta karantinaya alındı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1 hafta süreyle halk pazarı kurulmamasını kararlaştırdı.

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