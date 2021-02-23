Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Haftalık vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var
TÜRKİYE

​Bakan Koca, il il son durumu paylaşarak uyardı

Sağlık Bakanı Koca: Haftalık vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğunu açıkladı. Bakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Şubat tarihleri arasındaki vaka sayılarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Belirgin bir artış yaşanıyor"

Haftalık olarak paylaşılan ve 100 binlik nüfusa karşılık gelen vaka sayılarında bazı illerde belirgin bir artış yaşandığını ifade eden Bakan, "Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

İllere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (42,86), Adıyaman (120,64), Afyonkarahisar (31,62), Ağrı (19,61), Aksaray (108,27), Amasya (90,31), Ankara (35,39), Antalya (78,92), Ardahan (88,39), Artvin (75,52), Aydın (37,71), Balıkesir (92,40), Bartın (31,16), Batman (8,71), Bayburt (21,98), Bilecik (45,72), Bingöl (18,45), Bitlis (15,10), Bolu (75,60), Burdur (93,23), Bursa (39,14), Çanakkale (43,76), Çankırı (26,50), Çorum (41,31), Denizli (31,51), Diyarbakır (10,00), Düzce (48,78), Edirne (75,29), Elazığ (44,22), Erzincan (34,13), Erzurum (50,90), Eskişehir (35,55), Gaziantep (35,08), Giresun (217,51), Gümüşhane (88,21), Hakkari (3,21), Hatay (45,50), Iğdır (10,43), Isparta (29,53), İstanbul (68,23), İzmir (42,67), Kahramanmaraş (35,35), Karabük (16,83), Karaman (105,92), Kars (18,60), Kastamonu (21,79), Kayseri (74,08), Kırıkkale (47,36), Kırklareli (71,05), Kırşehir (30,86), Kilis (48,32), Kocaeli (92,53), Konya (101,95), Kütahya (57,74), Malatya (44,28), Manisa (36,74), Mardin (12,52), Mersin (87,87), Muğla (49,66), Muş (8,51), Nevşehir (50,83), Niğde (57,45), Ordu (228,40), Osmaniye (134,90), Rize (200,08), Sakarya (103,01), Samsun (202,94), Siirt (20,54), Sinop (83,62), Sivas (38,37), Şanlıurfa (20,42), Şırnak (3,91), Tekirdağ (74,65), Tokat (149,20), Trabzon (207,54), Tunceli (29,96), Uşak (17,32), Van (13,92), Yalova (74,62), Yozgat (37,70), Zonguldak (54,30)."

Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayılarında sıçrama
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayılarında sıçrama

Bazı yerler karantinaya alındı

  • Adıyaman'da da son iki günde 83 evde karantina uygulaması başlatıldı.
  • Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Dinar ilçelerindeki bazı köyler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki, Manyas ilçesinde bir mahalle ile Antalya'da 55 nokta karantinaya alındı.
  • Edirne'nin İpsala ilçesinde son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1 hafta süreyle halk pazarı kurulmamasını kararlaştırdı.

Aksaray Valisi Aydoğdu uyardı: Turuncu listede olmaya devam edersek normalleşemeyiz
GÜNDEM
Aksaray Valisi Aydoğdu uyardı: Turuncu listede olmaya devam edersek normalleşemeyiz

En çok vakanın görüldüğü 5 il arasında: Trabzon'da 68 yerleşim yeri karantinada
KORONAVİRÜS
En çok vakanın görüldüğü 5 il arasında: Trabzon'da 68 yerleşim yeri karantinada
Abone Ol Google News
Acz ve kabz içindesiniz

'Acz ve kabz içindesiniz'

​Fahrettin Altun, CHP'li Veli Ağbaba'nın iddialarına yanıt verdi.
25 kişi suçüstü yakalandı

25 kişi suçüstü yakalandı

Asansör oyunu yakalanmalarını engellemedi.
Belirgin artış var

'Belirgin artış var'

​Bakan Koca, il il son durumu paylaşarak uyardı.
'Durmak yok <br>gollere devam'

'Durmak yok
gollere devam'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yeşil sahaya indi.
Başarısını çiğ köfte <br>dağıtarak kutladı

Başarısını çiğ köfte
dağıtarak kutladı

​İbrahim Tatlıses'in mutlu günü.
Kayıtlar ortaya çıktı

Kayıtlar ortaya çıktı

9 Haziran'da uçakla Erbil'e gitti.
'İBB bizi sansürledi'

'İBB bizi sansürledi'

​Halk TV'den kovulan gazeteciler yaşadıklarını anlattı.
BAE dümeni Rusya'ya kırdı

BAE dümeni Rusya'ya kırdı

​ABD'den ret yanıtı alınca Rusya ile el sıkıştı.
Vaka sayılarında sıçrama

Vaka sayılarında sıçrama

Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Clubhouse kullananlar dikkat

Clubhouse kullananlar dikkat

Mikrofon erişimiyle ortam dinlemesi yaparak veri topluyor.
AB'den 'Navalny' yaptırımı!

AB'den 'Navalny' yaptırımı!

​Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacak.
Obama aradı <br>ve destek istedi

Obama aradı
ve destek istedi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama.
Sıcak-soğuk karşılaşması

Sıcak-soğuk karşılaşması

45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor.

İzmir'de deprem konutlarının temeli atılıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya yine sessiz kaldı
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya yine sessiz kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde 13 masum vatandaşı şehit etmesine dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Uluslararası dayanışma olmadan ve mevcut çifte standartlarla bu tehdidi ortadan kaldıramayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD'ye tepki: Bize verilen sözler tutulmadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD'ye tepki: Bize verilen sözler tutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda konuştu. Burada Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan Erdoğan, "Avrupa Birliği, 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan" ifadelerini kullandı. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki Kürtler için kendisini aradığını da açıklayan Erdoğan, "Kobanili Kürtlere de kapımızı açtık. Ama bunlar hala terörle ve teröristlerle birlikteler. Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok" dedi.
ABD'den ret yanıtı alan BAE Rusya'ya yöneldi: 500 helikopter alacak
Dünya

ABD'den ret yanıtı alan BAE Rusya'ya yöneldi: 500 helikopter alacak

ABD’nin arabuluculuğuyla İsrail ile 'normalleşen' Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ile askeri iş birliği yaptı. Geçtiğimiz günlerde F-35 satın alma talebi ABD tarafından reddedilen BAE’nin bu gelişme sonrası Rusya’dan 500 helikopter alacak olması dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.