Bakan Koca ilk dozu erteleyenlerin saysını açıkladı

koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, son haftalarda ölüm ve vaka sayırlarındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Türkiye'de şu ana kadar 75 milyon kişi aşılanırken, yetkililer, her fırsatta bu sayının yeterli olmadığını belirterek vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

"Sayı salgınla mücadele için yeterli değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından halka aşılanmaları çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması."

Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması. REKLAM August 6, 2021

KORONAVİRÜS Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

KORONAVİRÜS Aşı olanlar belirtisiz de atlatabiliyor: Siirt'te vaka sayısı pik yaptı