Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. 100 bin kişide İstanbul 303,51, Ankara 129,82 ve İzmir 68,54 oldu. Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.

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