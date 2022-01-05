Koronavirüs Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı
TÜRKİYE

Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. 100 bin kişide İstanbul 303,51, Ankara 129,82 ve İzmir 68,54 oldu. Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. 100 bin kişide İstanbul 303,51, Ankara 129,82 ve İzmir 68,54 oldu. Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.

Uzmanlardan yeni varyant uyarısı: Yüzlerce hayvanı enfekte etti
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ABD hükümeti Covid'in insanlar arasında yayılmasını durdurmak için çalışırken, vahşi yaşam yetkilileri, virüsün vahşi beyaz kuyruklu geyiklere nasıl bulaştığını anlamaya çalışıyor.<br><br>
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Uzmanlar, Covid-19’un bu vahşi hayvanlara nasıl bulaştığını henüz doğrulayamamış olsa da geyiklerin kirli su içtiği varsayılıyor. Araştırmalar, corona virüsün insan dışkısında ve atık sularda kaldığını gösteriyor.<br><br>
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Şimdiye kadar, Illinois, Michigan, New York, Pennsylvania, Iowa ve Ohio'da yüzlerce hayvanın Covid-19 testi pozitif çıktı ve araştırmacılar, ABD’deki yaklaşık 30 milyonluk tüm beyaz geyik popülasyonun enfekte olabileceğinden endişe ediyor. <br><br>
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Bununla birlikte Penn State Üniversitesi, Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında Iowa'nın farklı bölgelerinde örneklenen ak kuyruklu geyiğin yüzde 80'inden fazlasının Covid-19 için pozitif çıktığını tespit ederken, başka bir çalışma Michigan'da örneklenenlerin yüzde 67'sinin pozitif test ettiğini gösterdi. <br><br>
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Uzmanlara göre bulgular, 'geyikler ve diğer hassas vahşi yaşam türleri içinde Covid-19’un yayılımını izlemek için acilen gözetim programlarını uygulamaya ve olası geri tepmeyi azaltmak için yöntemleri uygulamaya koymaya yönelik kritik ihtiyacı vurguladı.<br><br>
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Hayvanların insanlardan corona virüsü kapabileceği biliniyor ancak bilinen vakaların çoğu, hayvanlarla insanların sürekli yakın temas halinde olduğu hayvanat bahçelerinde gerçekleşti.<br><br>
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Diğer taraftan, corona virüsü insanlara bulaştırdığı bilinen herhangi bir geyik vakası yaşanmadı.<br><br>Penn State Üniversitesi tarafından Kasım ayında yapılan bir araştırma, 2020'de insan Covid-19 enfeksiyonunun zirvesi sırasında Iowa eyaleti genelinde geyiklerden toplanan yaklaşık 300 örneği inceledi.
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Penn State Hayvan Teşhis Laboratuvarı müdür yardımcısı Suresh Kuchipudi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Aralık ayında örneklenen geyiklerin yüzde 80'inin, orantılı olarak yaklaşık 50 kat daha fazla bir yükü temsil eden Covid-19 için pozitif olduğunu bulduk\" dedi.<br><br>
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Kuchipudi, \"Bu, o sırada insanlarda enfeksiyonun zirvesinde rapor edilenden daha fazla pozitif sonu anlamına geliyor. Covid-19 için pozitif geyik sayısı, Nisan ile Aralık 2020 arasındaki dönemde arttı ve en büyük artışlar geçen yıl geyik avı sezonunun zirvesine denk geldi” diye konuştu.<br><br>
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Geçen ayın başlarında yayınlanan ayrı bir çalışma, beyaz kuyruklu geyikler arasında da benzer sonuçlar buldu. Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada, 360 serbest dolaşan geyiğin 129'unun (yüzde 35) nazal sürüntülerle pozitif test edildiğini ancak hiçbir semptom göstermediği keşfedildi.<br><br>
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Uzmanlardan yeni varyant uyarısı: Yüzlerce hayvanı enfekte etti
Bilim insanları ABD'nin birçok eyaletinde bulunan ve vahşi doğada yaşayan yüzlerce beyaz kuyruklu geyiğin corona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Uzmanlar, geyiklerde yayılan virüsün mutasyona uğrayabileceği ve insanları savunmasız bırakabilecek potansiyel yeni bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

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