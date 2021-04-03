Koronavirüs Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı Samsun yine zirvede
TÜRKİYE

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı | İstanbul'da haftalık vaka sayısı kaç? En çok vaka görülen iller hangileri?

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı: Samsun yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Buna göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678.72 ile en yüksek, Şırnak ise 23.43 ile en düşük vaka sayısına sahip il oldu.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı | İstanbulda haftalık vaka sayısı kaç? En çok vaka görülen iller hangileri?
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul, Samsun ve Yalova haftalık vaka sayılarında zirvede yer aldı.

Samsun'da koronavirüs durdurulamıyor

Samsun'da vaka sayısı haftalık 678.72 olurken, Yalova'da 564.03, Çanakkale'de 546.77 ve Kırklareli'nde 518.33 olarak saptandı.

Metropollerde ise, İstanbul'da 591.45, Ankara'da 272.79, İzmir'de 218.88 oldu.

En az vaka sayısı yine Güneydoğu'da

Haftalık verilere göre; Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

Bir önceki haftanın illere göre vaka sayıları
Bir önceki haftanın illere göre vaka sayıları

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