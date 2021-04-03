Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı: Samsun yine zirvede

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul, Samsun ve Yalova haftalık vaka sayılarında zirvede yer aldı.

Samsun'da koronavirüs durdurulamıyor

Samsun'da vaka sayısı haftalık 678.72 olurken, Yalova'da 564.03, Çanakkale'de 546.77 ve Kırklareli'nde 518.33 olarak saptandı.

Metropollerde ise, İstanbul'da 591.45, Ankara'da 272.79, İzmir'de 218.88 oldu.

En az vaka sayısı yine Güneydoğu'da

Haftalık verilere göre; Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

Bir önceki haftanın illere göre vaka sayıları

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde. pic.twitter.com/gQBktuyaJJ REKLAM April 3, 2021

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