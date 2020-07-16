Bakan Koca, işbaşı yapan çalışanları uyardı: Biz bize değiliz, mesafeyi koruyun

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve yeni normal döneme geçilmesiyle vatandaşlar rehavete kapılmaya başladı. Çoğu şirkette tedbirler çerçevesinde işe geri dönüşler başladı. Ancak çalışanlar, ofis ortamındaki kişileri yıllardır tanıdığı için virüsün bulaş seviyesinin ortadan kalktığını düşünerek rehavete kapılmaya başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışanları sosyal medya hesabı üzerinden uyardı.

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"Mesafeyi koruyalım"

Bakan Koca, "İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.

İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

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