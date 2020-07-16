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Koronavirüs Bakan Koca, işbaşı yapan çalışanları uyardı Biz bize değiliz, mesafeyi koruyun
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TÜRKİYE

Bakan Koca, işbaşı yapan çalışanları uyardı: Biz bize değiliz, mesafeyi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından işbaşı yapan çalışanları uyararak, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Koca, iş yerlerinde de sosyal mesafenin korunması uyarısında bulundu.
Bakan Koca, iş yerlerinde de sosyal mesafenin korunması uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve yeni normal döneme geçilmesiyle vatandaşlar rehavete kapılmaya başladı. Çoğu şirkette tedbirler çerçevesinde işe geri dönüşler başladı. Ancak çalışanlar, ofis ortamındaki kişileri yıllardır tanıdığı için virüsün bulaş seviyesinin ortadan kalktığını düşünerek rehavete kapılmaya başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışanları sosyal medya hesabı üzerinden uyardı.

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"Mesafeyi koruyalım"

Bakan Koca, "İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.

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