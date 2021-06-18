Koronavirüs Bakan Koca müjdeyi verdi Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50si aşılandı
TÜRKİYE

Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sini tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50si aşılandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sini tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı"

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