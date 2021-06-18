Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşı programında olan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sini tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı"

Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

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