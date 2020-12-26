Koronavirüs Bakan Koca mutasyon tartışmalarına noktayı koydu
TÜRKİYE

Bakan Koca mutasyon tartışmalarına noktayı koydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonu ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.

Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanamamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.

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