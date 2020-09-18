Bakan Koca: Türkiye dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti.

Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz.

Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü.

Yani yüzde 40 düşüş sağlandı.

Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum.

İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk.

Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum.

Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.

Türkiye filyasyonu en iyi yapan tek ülke.

Ayrıntılar geliyor...

OYNAT 02:19 Sağlık Bakanı Koca: Salgının sonunun yakın olduğu görülüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek' dedi. BiP'te paylaş

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