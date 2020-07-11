Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bakan Koca uyardı Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak
TÜRKİYE

Bakan Koca uyardı: Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, son verilere göre, bugün en az bin kişinin koronavirüse yakalanmasının beklendiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklamasından bulunarak vatandaşları koronavirüse karşı bir kez daha uyardı. Hafta sonu olmasını fırsat bilerek kalabalık grupların oluşması ve sosyal mesafenin unutulmaması konusunda halkı tedbirli olmaya davet eden Koca şu ifadeleri kullandı; "Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim."

Bakan Koca, vakaların en çok ve en az görüldüğü şehirleri tek tek açıkladı
OYNAT 00:00
Bakan Koca, vakaların en çok ve en az görüldüğü şehirleri tek tek açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Son 3 gün en çok vakanın görüldüğü 7 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Son 3 gün en az vaka görülen 7 il: Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik' ifadelerini kullandı.

DSÖ Direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü: Hem halkınızı hem de mültecileri korudunuz
HAYAT
DSÖ Direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü: Hem halkınızı hem de mültecileri korudunuz

Bakan Koca: Çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğu görüldü
OYNAT 00:50
Bakan Koca: Çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğu görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Çalışmalarda çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğu görüldü. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur' dedi.


Bakan Koca duyurdu: Beş ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
KORONAVİRÜS
Bakan Koca duyurdu: Beş ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Abone Ol Google News
Yunan başbakandan hadsiz sözler

Yunan başbakandan hadsiz sözler

​Türkiye'nin Ayasofya kararı, AB'yle ilişkilerini de etkileyecek.
Üç vardiyalı eğitim modeli

Üç vardiyalı eğitim modeli

​Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, okulların düzeni ile ilgili konuştu.
6 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü

6 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak.
İkramiye tarihleri belli oldu

İkramiye tarihleri belli oldu

İki taksit halinde ödenecek ikramiyeler o tarihte hesapta olacak.
​Tüm Türkiye<br>şükür duasında

​Tüm Türkiye
şükür duasında

Vatandaş sabah namazında camilere gitti.
Türkiye'de güvende hissediyoruz

Türkiye'de güvende hissediyoruz

​Hollandalı turistler Türkiye tatilinden vazgeçmiyor...
Ayasofya'nın dirilişi

Ayasofya'nın dirilişi

​Seksen altı yıllık sürgün bitti.
567 yıllık bir hak

567 yıllık bir hak

​Müslümanların fetret devrinden çıkışının ayak sesleri...
Sel ve <br>fırtınaya dikkat

Sel ve
fırtınaya dikkat

​Meteoroloji'den 5 bölge için şiddetli yağış uyarısı.
İslam <br>düşmanları yasta

İslam
düşmanları yasta

Ayasofya kararına Arap gazeteciler ne dedi?
Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye geliyor

​Yıldız futbolcuyla imza aşamasına gelindi.
İhtişamlı Ayasofya

İhtişamlı Ayasofya

​İşte Ayasofya Camii'nden birbirinden güzel kareler...
1994'te vaat etmiş

1994'te vaat etmiş

​Erdoğan'ın 26 yıl önce verdiği röportaj ortaya çıktı
Bin cenaze<br>hala kayıp

Bin cenaze
hala kayıp

​Srebrenitsa soykırımının üzerinden 25 yıl geçti.
Meclisten geçti

Meclisten geçti

​Çoklu baro kanun teklifi yasalaştı.
Yirmi iki yıl<br>sonra dönüyor

Yirmi iki yıl
sonra dönüyor

​28 Şubat maduru Aydın Koral'ın sürgünü bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.