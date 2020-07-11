Bakan Koca uyardı: Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklamasından bulunarak vatandaşları koronavirüse karşı bir kez daha uyardı. Hafta sonu olmasını fırsat bilerek kalabalık grupların oluşması ve sosyal mesafenin unutulmaması konusunda halkı tedbirli olmaya davet eden Koca şu ifadeleri kullandı; "Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim."
Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.
Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020