Bakan Koca uyardı: Koronavirüs bilimsel olarak bir canavar

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği okulların ne zaman açılacağı sorusu önceki gün açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısında 2020-2021 Eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayacağını duyurmuş, yüz yüze eğitimin ise bir ay daha ertelendiğini duyurmuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen eğitim öğretim takvimiyle ilgili son dakika açıklaması da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

GÜNDEM Bakan Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı

"Çocuklarımız kadar fedakar olalım"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca mesajında, "Virüs bir canlı değil. Bilimsel olarak bir canavar" yazılı bir görsel de paylaştı.

KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Mayıs ayına oranlar 1,3 arttı

Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.. pic.twitter.com/5TndOpTlzF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020