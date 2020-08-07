Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bakan Koca uyardı Tedbirde teyakkuz istiyoruz
TÜRKİYE

Bakan Koca uyardı: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmeye devam etse de vatandaşların tedbirleri gevşetmesi vaka sayılarının artmasına neden alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün yaptığı uyarılara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından tedbir uyarısı yapan Bakan Koca, "Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz." ifadelerini kulandı.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Koca, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, etkilerini hala sürdüren koronavirsüs salgınıyla ilgili vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Son olarak Twitter hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı: "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan '1,5 metre' uyarısı: Herkesle iç içe olanlar geri çekilsin
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan '1,5 metre' uyarısı: Herkesle iç içe olanlar geri çekilsin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153

Dünya genelinde koronavise yakalananların sayısı 19 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavise yakalananların sayısı 19 milyonu aştı

Rize’de koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme: Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor
KORONAVİRÜS
Rize’de koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme: Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor
Abone Ol Google News
Bilim Kurulu üyesi uyarıyor

Bilim Kurulu üyesi uyarıyor

Şiddeti azalmadı ne kadar kötü olabileceğini görüyoruz...
Gurbetçiler dönüyor

Gurbetçiler dönüyor

​Kapıkule'de yurda giriş için PCR testi kuyruğu oluştu.
Ayasofya Caminde cuma namazı hazırlıkları tamamlandı

Fiyat artırdılar

Fiyat artırdılar

Lazio, Vedat Muriqi'i almadan dönmek istemiyor.

​"Bugün itibarıyla 68 il, 5 ilçede 623 bin 766 vatandaş..."

Takım ismi verdi

Takım ismi verdi

Eski hocası, gitmesini istediği kulübü açıladı.

Baba dehşet saçtı

Baba dehşet saçtı

​Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü.
Gençleri kandırıyorlardı

Gençleri kandırıyorlardı

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi yakalandı.
Direniş dalgası yayıldı

Direniş dalgası yayıldı

​ABD ve PKK'ya karşı Türk bayrağı açtılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.