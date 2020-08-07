Bakan Koca uyardı: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, etkilerini hala sürdüren koronavirsüs salgınıyla ilgili vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Son olarak Twitter hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı: "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz."

Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020

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KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 14, vaka sayısı 1153

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