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Koronavirüs Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmaya girdi. Tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, vaka sayılarında umutlandıran rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle: "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak."

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