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TÜRKİYE

Virüs dışarda yürürken bulaşır mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca: Virüs yan yana yürürken geçebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaşarak, "Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıklarını görüldü.

Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.


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