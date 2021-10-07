Koronavirüs Bakan Kocadan 3 doz hatırlatması Israrla öneriyoruz
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan 3. doz hatırlatması: Israrla öneriyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarında 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan 3. doz hatırlatması: Israrla öneriyoruz
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

MRNA'NIN KORUYUCULUĞU SÜRÜYOR

"İki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur.

İNAKTİF İÇİN 3. DOZ ŞART

İNAKTİF AŞI OLANLARINSA 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.

AKTİF 300 BİN VAKA

"Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek."


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