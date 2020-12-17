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Koronavirüs Bakan Kocadan aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklama DSÖ müjde verdi
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama: DSÖ müjde verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, Türkiye'de de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediğinin ifade edildiğini bildirdi. Bakan Koca, "Kovid-19 aşısının ve aşı yapabilme yeteneğinin gündemin en üst noktasına oturduğu bugünde, Dünya Sağlık Örgütü, verdiği müjde ile azmimizi bir kat daha artırmıştır. Bilim Kurulu üyelerimizce de sevinçle karşılanan bu gelişme, polio ve tetanozdan sonra kızamıkçığın da tamamen yok (elimine) edildiği bir ülke konumuna gelmemizdir" bilgisini de paylaştı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can almaya devam ettiğini ve bütün kurumlarla, mücadelenin sürdüğünü ifade eden Koca, "Son birkaç hafta içinde uyguladığımız kısıtlayıcı tedbirlere vatandaşlarımızın daha bir titizlikle uyum göstermesinin sonuçlarını almayı umuyoruz. Gerek tedbirlerin uygulamaya konması, gerek uyumun ve sonuçlarının takibi yönünde Bakanlık olarak yoğun bir gayret içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, ülkenin seçkin bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu üyelerinin, hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarıyla bu sürecin yönetilmesine önemli katkı sağladığına işaret ederek, Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, öncelikle aşı konusundaki gelişmelerin değerlendirildiğini aktardı.

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Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Yapılan sözleşmeye bağlı olarak Türkiye'ye ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır. Bu arada umut vadeden yerli aşı çalışmalarımızın orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağı belirtilmiştir.

  • Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır.

Ancak öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemi dile getirilmiştir. Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir.

Bilim Kurulu'muz, ayrıca aşının lojistiği, öncelikle aşılanacak olan sağlık personelinin kapsamı, yaygın aşılama programı ve aşı kayıt sistemi hakkında önerilerde bulunmuştur."


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Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı

"Türkiye, kızamıkçığın da tamamen yok edildiği bir ülke konumuna geldi"

  • Bakan Koca, açıklamasında, "Kovid-19 aşısının ve aşı yapabilme yeteneğinin gündemin en üst noktasına oturduğu bugünde, Dünya Sağlık Örgütü, verdiği müjde ile azmimizi bir kat daha artırmıştır. Bilim Kurulu üyelerimizce de sevinçle karşılanan bu gelişme, polio ve tetanozdan sonra kızamıkçığın da tamamen yok (elimine) edildiği bir ülke konumuna gelmemizdir." bilgisini paylaştı.

Salgın mücadelesi ile yoğun çaba içinde olunan 16 Aralık 2020 tarihinin, ülkenin bağışıklama başarısı açısından çok önemli bir gün olduğunu belirten Koca, "DSÖ Avrupa Bölgesi'nin resmi kurulu olan Bölgesel Doğrulama Komitesi tarafından 2017-2019 yılları arasında kızamıkçık virüsü dolaşımının üç yıl art arda kesilmesi nedeniyle Türkiye'de kızamıkçığın tamamen yok edilmiş olduğu beyan edilmiş, bu nedenle kutladıklarını ve ilgili sertifikanın önümüzdeki haftalarda gönderileceği ifade edilmiştir." açıklamasını yaptı.

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Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Toplum olarak önemli bir aşı kültürüne sahibiz. Çocukluk çağı aşılarında en fazla antijenle en yaygın aşılama yapan ve yüksek başarı elde eden ülkelerin başında geliyoruz. Aşı kayıt sistemi ve online takip edilen soğuk zincir lojistiği ile desteklenen güçlü bir birinci basamak sağlık ağı yanında, yıllardır bu konuda emek veren sağlık personelimizin ısrarlı çabaları ve fedakarlığı bu başarının esas sahipleridir.

Sahada yıllardır emek veren, aşı uygulayan personelimizi kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Kovid-19 aşı kampanyasında bu başarı hikayesi, yol gösterecektir. Bu sefer başta Aile Sağlığı Merkezlerimizde olmak üzere üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarımız ve bütün vatandaşlarımızla birlikte dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz."

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"Aynı başarıyı Kovid-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki değerlendirmesinde de Türkiye'de kızamıkçık hastalığının elimine edilmesinde olduğu gibi aynı başarıyı Kovid-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığında olduklarını vurguladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri'nde sağlık çalışmalarını anlattı. CHP Milletvekili Murat Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap verirken “ bu iddialarda bulunan arkadaşımız buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum ' dedi ve görsellerle cevap verdi. Koronavirüs'den hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ise sesi titreyerek söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Aşı 14-21 gün arayla 2 doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır' dedi.

Bakan Koca 'Aşı yaptırmak zorunlu mu?' sorusunu yanıtladı: Vatandaşın ikna edilmesi süreci izlenecek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz' dedi.


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