Koronavirüs Bakan Kocadan DSÖnün Sinovac kararına ilişkin açıklama Bu güce güvenin
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan DSÖ'nün Sinovac kararına ilişkin açıklama: Bu güce güvenin

Çin tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de uygulanan Sinovac aşısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı aldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kocadan DSÖnün Sinovac kararına ilişkin açıklama: Bu güce güvenin
Fahrettin Koca

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

"DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Kovid-19 aşısını acil kullanım için onayladı." denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.

Bakan Koca'dan Sinovac paylaşımı

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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