Bakan Koca'dan dünkü verilerden sonra bir kez daha uyardı: Salgın ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni normalleşme sürecinde tedbirlere uyulmadığı için artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklamada bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Koca, salgının ciddiyetini hala koruduğubu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."
Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun. pic.twitter.com/2Q7UMXtlHP
Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun. pic.twitter.com/2Q7UMXtlHP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020