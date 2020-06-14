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Koronavirüs Bakan Kocadan dünkü verilerden sonra bir kez daha uyardı Salgın ciddiyetini koruyor
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan dünkü verilerden sonra bir kez daha uyardı: Salgın ciddiyetini koruyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün açıklanan koronavirüs verilerinde vaka sayısının binin üzerine çıkmasının ardından vatandaşları bir kez daha uyardı. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni normalleşme sürecinde tedbirlere uyulmadığı için artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklamada bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Koca, salgının ciddiyetini hala koruduğubu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."

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