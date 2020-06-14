Bakan Koca'dan dünkü verilerden sonra bir kez daha uyardı: Salgın ciddiyetini koruyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün açıklanan koronavirüs verilerinde vaka sayısının binin üzerine çıkmasının ardından vatandaşları bir kez daha uyardı. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 14 Haziran 2020, 11:41 Son Güncelleme: 14 Haziran 2020, 11:53 Yeni Şafak