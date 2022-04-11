Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Koronavirüs salgınında 2 yıl geride kalırken, son olarak görülen Omicron varyantı ve aşılamaların etkisiyle de vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Bakan Koca, sosyal medya hesabına bıraktığı ifadelerinde şunları söyledi:

"Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609"

"Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz"

Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :)

Bugünkü vaka sayısı: 5.609 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2022

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 986 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

9 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 986 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu.

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Bir günde toplam 186 bin 226 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 8 bin 825 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 206 bin 133'e yükseldi.