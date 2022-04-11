Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Bakan Kocadan esprili paylaşım Fahrettin Kocayı tanımadığımız günlere dönüyoruz
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayıları hakkında bilgi verirken, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Kocadan esprili paylaşım: Fahrettin Kocayı tanımadığımız günlere dönüyoruz
Bakan Fahrettin Koca

Koronavirüs salgınında 2 yıl geride kalırken, son olarak görülen Omicron varyantı ve aşılamaların etkisiyle de vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Bakan Koca, sosyal medya hesabına bıraktığı ifadelerinde şunları söyledi:

"Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609"

"Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz"

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 986 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

9 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 986 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu.

Bir günde toplam 186 bin 226 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 8 bin 825 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 206 bin 133'e yükseldi.

Fransa'dan koronavirüs kararı: Türkiye yeşil ülkeler listesine alındı
KORONAVİRÜS
Fransa'dan koronavirüs kararı: Türkiye yeşil ülkeler listesine alındı
Kilosu 400, kurusu 3 bin TL

Kilosu 400, kurusu 3 bin TL

Türkiye'de ilk defa üretimi yapıldı.
Krizin pençesindeler

Krizin pençesindeler

​Koronavirüs salgınından beter olacak.
Bakan Kocadan esprili paylaşım: Fahrettin Kocayı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Doktor doktor gezdi: Hastalığına çare bulunamıyor

Münevver Karabulut cinayetinde yeni Cem Garipoğlu gelişmesi.
İstanbul ve 61 ile uyarı yapıldı

İstanbul ve 61 ile uyarı yapıldı

​Meteorolojinin son hava durumu tahminleri açıklandı.

​Türkiye'de işsizlik Şubat ayında yüzde 10,7 oldu.

​Emine Erdoğan: Sıfır atık projesi dünya markası oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.