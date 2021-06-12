Bakan Koca'dan 'FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara çağrıda bulundu. Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım."
Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz
Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021