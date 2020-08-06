Bakan Koca'dan hastanelerde doluluk iddialarına yalanlama

Geçtiğimiz günlerde bazı medya ve yayın organlarında, koronavirüse yakalananların sayısının son dönemde hızla arttığı Konya’da şehir merkezindeki hastanelerde yer kalmadığı, ilçedeki hastanelerin ise dolmaya başladığı haberleri çıkmıştı. Çıkan yalan haberlere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok sert bir tepki geldi.

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"İddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın"

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur"

OYNAT 00:00 Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı. Türk-Japon işbirliğiyle yapılan hastane çevresine Başakşehir Belediyesi tarafından çam ve sakura ağaçları dikildi. BiP'te paylaş

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COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020