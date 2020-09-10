Bakan Koca'dan hastanelerle ilgili flaş açıklama: Türkiye'de hastanelerin doluluk oranı belli oldu

OYNAT 01:57 Bakan Koca, yatak doluluk oranlarını açıkladı: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 52 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32' dedi. BiP'te paylaş

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

150'den fazla ülkeye ilaç ve tabbi yardımında bulunduk. Koronavirüsün kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak ülkemiz tedavi sürecinde başarılı ülkeler arasında yer almıştır. Hasta artışlarının olduğu illerin arasında; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari vardır. Sıkıntı gördüğümüz illerin sağlık alt yapılarına da hızla müdahale ettik.

Sosyal hayattaki kontrolsüzlüğün sonucunu gördük. Büyüklerimizi korumak için daha fazla çaba göstermeliyiz.

Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye çıkartıyoruz.

Türkiye'de hastanelerdeki tablo

Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32.

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