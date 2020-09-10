Bakan Koca'dan hastanelerle ilgili flaş açıklama: Türkiye'de hastanelerin doluluk oranı belli oldu

150'den fazla ülkeye ilaç ve tabbi yardımında bulunduk. Koronavirüsün kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak ülkemiz tedavi sürecinde başarılı ülkeler arasında yer almıştır. Hasta artışlarının olduğu illerin arasında; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari vardır. Sıkıntı gördüğümüz illerin sağlık alt yapılarına da hızla müdahale ettik.
Sosyal hayattaki kontrolsüzlüğün sonucunu gördük. Büyüklerimizi korumak için daha fazla çaba göstermeliyiz.
Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye çıkartıyoruz.
Türkiye'de hastanelerdeki tablo
Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32.
Grip aşısı
Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız