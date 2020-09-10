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Koronavirüs Bakan Kocadan hastanelerle ilgili flaş açıklama Türkiyede hastanelerin doluluk oranı belli oldu
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan hastanelerle ilgili flaş açıklama: Türkiye'de hastanelerin doluluk oranı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, Türkiye geneli hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 32 seviyesinde olduğunu bildirdi. Bakan Koca, bölgedeki filyasyon ekipleri ve hastanelerle ilgili alınan yeni kararları da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, yatak doluluk oranlarını açıkladı: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 52
OYNAT 01:57
Bakan Koca, yatak doluluk oranlarını açıkladı: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

150'den fazla ülkeye ilaç ve tabbi yardımında bulunduk. Koronavirüsün kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak ülkemiz tedavi sürecinde başarılı ülkeler arasında yer almıştır. Hasta artışlarının olduğu illerin arasında; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari vardır. Sıkıntı gördüğümüz illerin sağlık alt yapılarına da hızla müdahale ettik.

Sosyal hayattaki kontrolsüzlüğün sonucunu gördük. Büyüklerimizi korumak için daha fazla çaba göstermeliyiz.

Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye çıkartıyoruz.

Türkiye'de hastanelerdeki tablo

Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32.

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Grip aşısı

Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız

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