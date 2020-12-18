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Koronavirüs Bakan Kocadan İstanbul açıklaması Bir iyi bir de kötü haber verdi
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Bir iyi bir de kötü haber verdi

Sağlık Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul ile ilgili değerlendirme yapıldığını kaydeden Koca, "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Sağlık Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Tedbirlerin hasta ve hastanelere olan yansımasını rakamlarla açıklayan Koca bir de uyarı da bulundu. Koca'nın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İstanbul’daki rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.

Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.

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