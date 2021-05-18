Bakan Koca'dan müjde: Bu hafta 10 milyon doz aşı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Koca, 10 milyon doz Çin aşısının bu hafta Türkiye’de olacağını duyurdu. Sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini, eylül ayına kadar 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini belirten Koca, "Aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak" dedi.
Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz aylarından yakalanabileceğini de belirtti.
YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI
Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, bütün aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasına geçilmeyeceğini, yalnızca verimli olan çalışmalarda Faz-3’ün süreceğini söyledi.