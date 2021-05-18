Koronavirüs Bakan Kocadan müjde Bu hafta 10 milyon doz aşı geliyor
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan müjde: Bu hafta 10 milyon doz aşı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını açıkladı. Sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini de söyleyen Koca, aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan müjde: Bu hafta 10 milyon doz aşı geliyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Koca, 10 milyon doz Çin aşısının bu hafta Türkiye’de olacağını duyurdu. Sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini, eylül ayına kadar 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini belirten Koca, "Aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak" dedi.

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Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz aylarından yakalanabileceğini de belirtti.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, bütün aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasına geçilmeyeceğini, yalnızca verimli olan çalışmalarda Faz-3’ün süreceğini söyledi.

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