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Koronavirüs Bakan Kocadan sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili önemli açıklama
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili önemli açıklama

Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma syasağının saatleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Sakağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak?

Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, "Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.

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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli düzenlemeler

  • Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.
  • Vatandaşların yoğun bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.
  • İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.

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