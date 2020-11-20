Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili önemli açıklama Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili önemli açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma syasağının saatleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi 20 Kasım 2020, 18:24 Son Güncelleme: 20 Kasım 2020, 18:34 DHA