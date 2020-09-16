Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.

Yaşlılarda ölüm kaygısı hatta ölüm kaygısı belirginlemiş durumda. Gerçekte düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen bir aileniz olduğu gibi sizi düşünen bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok.

Devletlerin gücünün sağlıktaki gücüyle sınandığı bu dönemde biz güçlüyüz ve güçlü kalmalıyız.

Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır.

İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda.

(HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.

Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda.

Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33.6

Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık.

Son hafta en çok artış ve azalış olan iller

Son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre en çok hasta olan iller: Kayseri yüzde 39,37, Ankara yüzde 38.84, Mersin yüzde 36.99

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Son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre en az hasta olan iller; Kırklareli, yüzde 82.61 Edirne yüzde 73.58, Düzce yüzde 36.76

İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu önerileri arasında yok. En etkili korunma maske ve mesafe. Esnek çalışma mesai uygulamaları ve toplu taşıma ile ilgili bazı önlemler alınıyor. Sadece kamu değil özel sektörün de bu uygulamalar içinde olması için Bilim Kurulu öneri yapıyor.