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Koronavirüs Bakan Kocadan yaşlılara kısıtlama uyarısı Mesaj yerini bulsun
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan yaşlılara kısıtlama uyarısı: Mesaj yerini bulsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)"

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