Koronavirüs Bakan Kocadan Yeni Şafaka çarpıcı değerlendirme 2 milyon kişi aşılandı bir kişi bile entübe olmadı
TÜRKİYE

Bakan Koca’dan Yeni Şafak’a çarpıcı değerlendirme: 2 milyon kişi aşılandı bir kişi bile entübe olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen koronavirüs aşısıyla ilgili ilk sonuçları Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet'e açıkladı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiler büyük müjde niteliğinde. Bakan Koca, şu ana kadar aşılanan 2 milyon kişiden entübe olana rastlanmadığını, kullanılan aşının ağır hastalığı önlediğini ve mutasyondan en az etkilenen olduğunu kaydetti. Koca, Türkiye’de aşı kaynaklı ölüm vakasının yaşanmadığının da altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret edip, kamuoyunda merak edilen konularla ilgili kendisine sorular yöneltti. Bakan Koca koronavirüsün seyri ve aşı ile ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Tek bir entübe dahi yok

Şu ana kadar aşı olup, üzerinden 10 gün geçtikten sonra entübe olan tek bir kişi dahi yok. Bu istatistik aşı olan ilk 2 milyon kişiyi kapsıyor.

Ağır hastalığı önlüyor

Kullandığımız aşı, virüse yakalananların ‘ağır hasta’ durumuna gelmesini önlüyor.

Mutasyondan en az etkilenen aşı

Sinovac aşısı, virüsün mutasyona uğramış halinden en az etkilenen aşı.

Aşı kaynaklı ölüm vakası yaşanmadı

Aşılamaya bağlı ağır bir durum ya da herhangi bir ölüm vakası yaşanmış değil.

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