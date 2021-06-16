Koronavirüs Bakan Kocanın paylaşımı Sabire hemşireyi mutlu etti Bu fedakarlıklar unutulmayacak
TÜRKİYE

Bakan Koca'nın paylaşımı Sabire hemşireyi mutlu etti: Bu fedakarlıklar unutulmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekmek için "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" başlıklı paylaşımını alıntıladığı İzmirli hemşire Sabire Elen, emeklerinin görülmesinin mutluluğunu yaşıyor. Sağlık çalışanları olarak yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19'la yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Sabire hemşire, "Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel. Çünkü biz burada kocaman bir aileyiz. Hepimiz bu savaşın bitmesi için uğraşıyoruz dün de bu emeklerimin görülmüş olması beni çok çok mutlu etti" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Kocanın paylaşımı Sabire hemşireyi mutlu etti: Bu fedakarlıklar unutulmayacak
Hemşire Sabire Elen'iin paylaşımı binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Karşıyaka Semt Polikliniğinde görevli 24 yaşındaki hemşire Sabire Elen, dün aşılama yoğunluğunun ardından Twitter hesabından, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı." notuyla bir fotoğraf paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün Twitter hesabında söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

  • Çok sayıda beğeni alan ve vatandaşların destek mesajları gönderdiği fedakar sağlık çalışanı, Bakan Koca'nın bu paylaşımıyla çok mutlu oldu.

Aşı çalışmalarına devam eden Sabire Elen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19'la yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

"Emeklerimin görülmüş olması beni çok çok mutlu etti"

Elen, söz konusu paylaşımın da bu yorgunluk üzerine ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti: "Merkez binada çalışıyordum, dün itibariyle bu polikliniğe görevlendirildim. Aşı çalışmalarındaki yorgunluğu belirten bir tweet paylaşmıştım. Çünkü dün burada aşırı derece aşıya rağbet vardı, bu bizi çok mutlu etti. Bunun yorgunluğuyla alakalı paylaşım yapmıştım. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın bunu fark edip alıntılaması beni ziyadesiyle mutlu etti. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel. Çünkü biz burada kocaman bir aileyiz. Hepimiz bu savaşın bitmesi için uğraşıyoruz dün de bu emeklerimin görülmüş olması beni çok çok mutlu etti."

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Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları
FOTOĞRAF 15
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Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
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Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
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Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
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Yoğun bakımda uzun saatler çalışan İtalyan hemşire ve doktorların yüzleri.
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Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
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Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
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Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
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Wuhan'da Corona virüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları.
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Alessia Bonari adlı İtalyan hemşire de, Milano'da görev yaptığı hastanedeki vardiyası sırasında saatlerce koruyucu giysi giymek zorunda kaldığı için çürük ve morluk içindeki yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Başka bir hemşire Elena Pagliarini, Cremona'daki bir hastanede yüz maskesini çıkarmadan masasının üzerinde uyuyakaldığı fotoğrafını paylaşmıştı.
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Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
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Türkiye'de de koronavirüs vakalarının artması sonucu sağlık çalışanlarının yorgun düştüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
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İnsanların evden çıkmaması için farklı bir yöntem deneyen sağlık çalışanlarına Türkiye'nin dört bir yerinden destek yağdı. Akşamları saat 21.00'de de tüm Türkiye, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için evlerinden alkışlamaya başladı.
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Hakları ödenmez: Tüm dünyada korona ile mücadele eden sağlık çalışanları
Çin'in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye'ye ulaşan Corona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, kendi sağlıklarını tehlikeye atarak durmaksızın çalışıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde koronaya karşı mücadele eden sağlıkçıların görüntüleri karşısında onlara ne kadar teşekkür etsek az.


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