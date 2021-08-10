Koronavirüs Bakan Kocanın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek Cesaret, insanı aslana galip eder
TÜRKİYE

Bakan Koca'nın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek: Cesaret, insanı aslana galip eder

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda konuşan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek, "Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kocanın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek: Cesaret, insanı aslana galip eder
96 yaşındaki Hüseyin amca herkesi aşıya davet ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek'in videosunu paylaştı. Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı videoda Gerçek, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti.

Bakan Koca, paylaştığı videoya şu notu ekledi:

"'Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ben faydasını gördüm.' 96 yaşındaki Hüseyin amca size ve 84 milyona sesleniyor."

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