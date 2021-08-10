Bakan Koca'nın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek: Cesaret, insanı aslana galip eder

Antalyalı 96 yaşındaki Hüseyin amca 84 milyona seslendi: Herkesi aşıya davet ediyorum

Antalya'nın İbradı ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Aşının faydasını bizzat gördüğünü belirten Gerçek, '84 milyona buradan sesleniyorum. İbradı'nın Ormana Mahallesi'nden Hüseyin Gerçek olarak, herkesi aşıya davet ediyorum. Herkesi! 7'den 70'e kadar. Bunun faydasını ben gördüm çünkü. Cesaret insanı aslana galip eder . Neden korkuyorsunuz? Ben anlamıyorum.' dedi.

