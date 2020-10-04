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Koronavirüs Bakan Kocanın yerli aşı müjdesi verdiği üniversiteden kötü haber Rektör ve eşi pozitif çıktı
TÜRKİYE

Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversiteden kötü haber: Rektör ve eşi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin merakla beklediği yerli aşı müjdesini telefonla dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdi. Yeli aşıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü üniversitelerden biri olan Erciyes Üniversitesi'nden kötü bir haber geldi. Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, eşi AK Parti Kayseri eski Milletvekili Hava Talay Çalış ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, eşi AK Parti Kayseri eski Milletvekili Hava Talay Çalış koronavirüse yakalandı.
Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, eşi AK Parti Kayseri eski Milletvekili Hava Talay Çalış koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesislerinde yaptığı basın açıklamasında, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


Başarıyla tamamlanan ilk çalışma

Aşı çalışmalarıyla ilgili ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen Covid-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olmuştur. İnsan denemeleri safhasıda Erciyes Üniversitemizde yapılması planlanmaktadır hayırlı olsun" dedi.

Yerli aşıda müjde: İnsan üzerinde deney başlıyor
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Yerli aşıda müjde: İnsan üzerinde deney başlıyor

Evde ilaç tedavisi görüyorlar

Öte yandan, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış ve eşi AK Parti Kayseri eski Milletvekili Havva Talay Çalış koronavirüse yakalandı. Dün yüksek ateş şikayetiyle test veren çiftin sonuçları pozitif çıktı. Çalış çifti, evlerinde karantina altına alındı. Rektör Çalış, "Eşim ve ben evde ilaç tedavisi alıyoruz. Şuan için durumumuz çok şükür iyi. İnşallah hayırlısı ile iyileşiriz" diye konuştu.

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Türkiye genelindeki şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası...​
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Koronavirüs salgınında son durum: İl il yoğunluk haritası
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