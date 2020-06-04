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Koronavirüs Bakan Pekcan duyurdu İki sınır kapısı açıldı
TÜRKİYE

Bakan Pekcan duyurdu: İki sınır kapısı açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
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Bakan Pekcan, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını belirterek, "Covid-19 ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır. Böylece, diğer gümrük kapılarımızda uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verilecektir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları bu hafta açılıyor
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları bu hafta açılıyor
  • Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan “temassız ticaret” uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

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