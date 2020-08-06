Bakan Soylu denetimde: Halk otobüsüne bindi, çarşı pazar dolaşıp vatandaşı uyardı
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sahaya indi. Denetim yapma için Ankara Mamak'ta halk otobüsüne binen Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında sokağa indi. Mamak'taki Akdere Mahallesi'ndeki semt pazarını gezen Bakan Soylu, burada pazar esnafı ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetledi.
Bakan Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından da Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi'nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi.
"Yolcularla sohbet etti"
Otobüsteki Kovid-19 tedbirlerini inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz." dedi. Atatürk Bulvarı gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.
Bakan Soylu gerçekleştirdiği denetimle ilgili fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Tüm Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Koronavirüs Tedbirleri Denetimine biz de, Mamak Akdere Pazarı'nda katıldık. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz: Maske, Mesafe, Temizlik. Kurallarıa hayatın her alanında uyalım" ifadelerini kullandı.
Tüm Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Koronavirüs Tedbirleri Denetimine biz de, Mamak Akdere Pazarı'nda katıldık.