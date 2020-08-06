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Koronavirüs Bakan Soylu denetimde Halk otobüsüne bindi, çarşı pazar dolaşıp vatandaşı uyardı
TÜRKİYE

Bakan Soylu denetimde: Halk otobüsüne bindi, çarşı pazar dolaşıp vatandaşı uyardı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sahaya indi. Denetim yapma için Ankara Mamak'ta halk otobüsüne binen Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Soylu, halk otobüsündeki vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Soylu, halk otobüsündeki vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında sokağa indi. Mamak'taki Akdere Mahallesi'ndeki semt pazarını gezen Bakan Soylu, burada pazar esnafı ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetledi.

81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
KORONAVİRÜS
81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

  • Bakan Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından da Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi'nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi.

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"Yolcularla sohbet etti"

Otobüsteki Kovid-19 tedbirlerini inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz." dedi. Atatürk Bulvarı gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.

Bakan Soylu gerçekleştirdiği denetimle ilgili fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Tüm Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Koronavirüs Tedbirleri Denetimine biz de, Mamak Akdere Pazarı'nda katıldık. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz: Maske, Mesafe, Temizlik. Kurallarıa hayatın her alanında uyalım" ifadelerini kullandı.

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Yeni düğünler: İçişleri Bakanlığı alınacak tüm tedbirlere ilişkin genelge yayınladı

81 ilde eş zamanlı koronavirüs denetimi
GÜNDEM
81 ilde eş zamanlı koronavirüs denetimi

81 ilde koronavirüs denetimi: Vali vakili uyardı
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Kent merkezinde saat 10.00'da başlayan denetime, Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Musa Menteşe, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı.
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İş yerleri ve toplu yaşam alanlarında yapılan denetimlerde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan işletmeler ise uyarıldı.
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Vali Vekili Nevzat Taşdan, denetimlerin bundan sonra daha da sık olacağını söyledi. Son zamanlarda vakaların arttığına dikkat çeken Taşdan, Son zamanlarda vakalar biraz daha artmaya başladı. Kurban Bayramı'nı geçirdik. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Sonuçta bu hafta göreceğiz.
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Bize düşen, vatandaşlara, herkese düşen görev dikkatli olmak. Mutlaka maske, sosyal mesafe ve el temizliğinin yapılması önemli.
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Gelen talimatlarda öyle. Bundan sonra sıklıkla denetlemeler olacak. Önce uyarıyoruz. Bundan sonra cezalarda şiddetli şekilde uygulanmaya başlanacak. Bu açıdan vatandaşlarımız kendi sağlığı için, hem toplum ve ülkemizin sağlığı için çok dikkatli olmak durumundayız.
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Çünkü yaşlılarımızın hayatını tehlikeye atma ihtimali çok yükseliyor. Vakalara da bakıyoruz, insanlar İstanbul'dan, Antalya'dan, Ankara'dan babasını, annesini ziyaret etmeye geliyor.
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Maalesef hasta olup gidiyor. Bu tür vakalarda var. Bu açıdan artık çok daha dikkatli olmak lazım. Denetimler bundan sonra daha sık ve daha organize şekilde yapılacak ve cezalarda uygulanacak dedi.
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81 ilde koronavirüs denetimi: Vali vakili uyardı "İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez"
Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından kent genelinde iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi. Vali Vekili Nevzat Taşdan, sokağa çıkıp dükkan dükkan, sokak sokak denetim gerçekleştirdi. Son zamanlarda vakaların arttığını söyleyen Vali Taşdan, "İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez" dedi.


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