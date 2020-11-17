Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Selçuık, şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim."
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.
Çok şükür, genel durumum iyi.
Tedavime evde devam ediyoruz.
Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.