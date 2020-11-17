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Koronavirüs Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Selçuık, şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim."

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