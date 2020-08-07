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Koronavirüs Bakanlıktan yeni genelge Düğün ve nişanlara denetim
TÜRKİYE

Bakanlıktan yeni genelge: Düğün ve nişanlara denetim

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde bugün ve hafta sonu düğün ve nişan gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi İHA
Düğün ve nişanlara denetim
Düğün ve nişanlara denetim

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
KORONAVİRÜS
81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
  • Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi.

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Sıra düğün ve nişanlarda
GÜNDEM
Sıra düğün ve nişanlarda

Turizm beldeleri de denetlenecek


Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumunda bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid 19 salgınının yayılım hızını artırdığı ifade edildi.

Düğün değil korona eğlencesi: Ne maske ne de sosyal mesafeye, koronaya böyle meydan okudular
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Sivas'ta sokak ortasında yapılan sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polis ekiplerinin ihbar üzerine sokağa giderek taraflara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Kurallara uymayanlara ceza


Genelgede, 7 Ağustos Cuma, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günlerinde; düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü vb. organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda; tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koranavirüs tedbirlerine bakılacak.

  • Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek.

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