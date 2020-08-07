Bakanlıktan yeni genelge: Düğün ve nişanlara denetim

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

KORONAVİRÜS 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi.

OYNAT 00:57 Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Sıra düğün ve nişanlarda

Turizm beldeleri de denetlenecek



Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumunda bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid 19 salgınının yayılım hızını artırdığı ifade edildi.

OYNAT 00:29 Düğün değil korona eğlencesi: Ne maske ne de sosyal mesafeye, koronaya böyle meydan okudular Sivas'ta sokak ortasında yapılan sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polis ekiplerinin ihbar üzerine sokağa giderek taraflara uyarılarda bulunduğu öğrenildi. BiP'te paylaş

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Kurallara uymayanlara ceza



Genelgede, 7 Ağustos Cuma, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günlerinde; düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü vb. organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda; tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koranavirüs tedbirlerine bakılacak.