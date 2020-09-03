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Koronavirüs Balıkesir müftüsünden pandemi fetvası Maske takmayan kul hakkına girer
TÜRKİYE

Balıkesir müftüsünden pandemi fetvası: Maske takmayan kul hakkına girer

Koronavirüs salgınının etkileri hala devam etse de, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vatandaşların tedbirleri gevşetmesi vaka sayılarının her geçen gün artmasına neden oluyor. Bazı illerde yeni kısıtlamalar getirilirken, korkutan tablonun ortaya çıktığı illerden birisi de Balıkesir oldu. Pandemi sürecinde bir Müslümanın nasıl davranması gerektiğini anlatan Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, maske takmamanın kul hakkına girdiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uymaması vaka sayılarını artırıyor.
Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uymaması vaka sayılarını artırıyor.

Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, dünyada ölümlere yol açan koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmede bulundu. Müftü Topcan, bunun bir imtihan olduğunu hatırlatırken, maske takmayarak hastalığın yaygınlaşmasının önünün açılmasını kul hakkına girmek olarak nitelendirdi.

Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan

Maske takmadığı için kendisini uyaran kadın çalışanı yumruk atarak bayılttı
OYNAT 00:29
Maske takmadığı için kendisini uyaran kadın çalışanı yumruk atarak bayılttı
Polonya'da bir kişi maske takmadan markete girdiği için kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan talihsiz kadının başına 3 dikiş atılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.


"Herkesin topluma karşı görevi var"

Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, "Dini mümini İslamın ana hedeflerinden bir tanesi canı korumaktır, aklı korumaktır. Cana ve akla mal olacak her türlü tutum ve davranışı dini mümini İslam her şekilde yasaklar. İnsan ilahi imtihana tabi tutulan bir varlıktır. Yaptıklarından ve yapmadıklarının hesabını verecek olan tek varlıktır. Bizim kendimize karşı görevimiz var, içinde yaşadığımız topluma ve toplumun bireyi olan insana karşı görevimiz var, yüce Rabbimize karşı görevlerimiz var. İlahi denemeye maruz tutulan insan bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen sağlıkla, bazen hastalıkla imtihana tabi tutulabilir. Ancak aziz peygamberimizin de hastalık karşısında müminin takınacağı tavrı, özellikle böyle salgın hastalıklar karşısında davranışımızın ne olması konusunda da bize örnektir" dedi.

Maskesiz çıkmayın: Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu
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Maskesiz çıkmayın: Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu


İmtihana tabi tutulduğumuzu belirten Müftü Topcan, "Aziz kardeşlerimize: imtihana tabi tutulduk, bu mikrobu evet taşıdık ama lütfen rica ederim bunu bir kul hakkı olarak kabul ederek o nekahet dönemi diye tabir edeceğimiz tedavi döneminin mutlaka evlerde geçirilmesini ben özellikle söylüyorum. Özellikle bu sadece Müftü Ramazan Topcan’ın tavsiyesi değil, bu Kur’an’ın ve Kur’an-ı Kerim’e öğretmenlik yapan aziz peygamberimizin tavsiyesidir. Öyleyse bu süreci hiç şüphesiz dikkatli olmakla atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Denizli'de şoke eden görüntü: Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar
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Denizli'de şoke eden görüntü: Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar

"Vebal altına girmeyin"

Topcan sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi okullarımız açıldı açılacak. Ne zaman açılacak sorusunun cevabını ben veriyorum. Aziz kardeşim ne zaman sen, ne zaman ben kurallara tedbirlere riayet edersek işte o zaman sadece okullarımızı değil vicdanlarımızı da komşularımıza, sofralarımızı da komşularımıza açacağız. Maske takmayarak mevcut olan mikrobun yaygınlaşmasına sebebiyet veren kardeşlerimiz kul hakkına el uzatmış kadar büyük bir vebal altına girmişlerdir. Üç kural diye nitelendirdiğimiz maske, fiziki mesafe birde temizlik. Hadi biraz gayret diyoruz. Maske mesafe ve temizlik."

İstanbul'da şaşırtan görüntüler: Maskeyi yüzleri hariç her yere taktılar
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi.
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Maske takmayana idari para cezası ve adli işlem uygulanacak.
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk günü Sultangazi'de bazı vatandaşlar kurallara uyarken, bazı vatandaşlar ise maske zorunluluğuna uymadıkları görüldü.
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Maskeyi koluna, çenesine takan ya da cebinde taşıyan vatandaşların maske zorunluluğu ile ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarda 'pes' dedirtti.
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Bir vatandaş yanında maske olmasına rağmen kullanmadığını söyledi.
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Maskeyi koluna takan bir başka vatandaş ise, Minibüsteydim koluma taktım. Daraldım biraz. İnince koluma taktım. Gerçekten takmamız lazım dedi.
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İstanbul'da şaşırtan görüntüler: Maskeyi yüzleri hariç her yere taktılar
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da zorunlu maske uygulamasının ilk günü, Sultangazi'de bazı vatandaşların maskeyi koluna, çenesine taktığı ya da cebinde taşıdığı görüldü.


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