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Koronavirüs Balıkesirde bir mahalle, karantinaya alındı
TÜRKİYE

Balıkesir'de bir mahalle, karantinaya alındı

Balıkesir'de bir mahalle, karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Giriş çıkışlara kapatılan mahallede oturanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağımusalar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Aşağımusalar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.

Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
FOTOĞRAF 13
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Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplandı. Kentte son dönemlerde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler alındı. Kurulun aldığı karara göre, 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
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Kurul tarafından yapılan açıklamada, İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına oy birliği ile karar verildi ifadeleri yer aldı.
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Kısıtlamalara uymayanlara ilgili maddeler gereğince para cezası uygulanacağı belirtildi.
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Eskişehir’de artan koronavirüs vakalarına rağmen sokaklardaki kalabalık endişe yarattı. Trafiğe kapalı Hamamyolu Caddesi’nde oturanlar kurul kararını desteklerini ifade etti.
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Parkta oturan Hasan Yılmaz, kısıtlamaların doğru olduğunu belirterek, Yaşlılar, belirli saatlerde çıksa daha iyi. Gençler işe gidiyor, dışarıda yaşlılar dolu. Akşam mesai bitiyor, yine yaşlılar dolu. Bence kısıtlama olması uygun dedi.
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Ahmet Köksal ise artan vakalara rağmen sokakların ve toplu taşıma araçlarının hala kalabalık olduğunu söyleyerek, Tramvaya biniyorsun, yaşlılardan geçilmiyor. Tam iş saati çıkışında yaşlılar tramvayda. Tramvaylar ana baba günü. Sözde tramvaylara belirli sayıda binilecekti. Yine aynı, şimdi sokağa çıkma yasağı yok. Herkes iç içe şeklinde konuştu.
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Marttan bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir’de pozitif vaka sayısı 7 bin 200'ü bulurken, 750 kişinin hastanelerde koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Eskişehir’deki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehir’in risk haritasında kentin neredeyse tamamında ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renk de dikkat çekti.
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Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Title
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Title
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Title
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Title
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.


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