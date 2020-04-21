Balıkesir'de "WhatsApp ekmek hattı" aracılığıyla vatandaşa 60 bin ekmek ulaştırıldı

Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyanlar ile 60 yaş ve üstü, 20 yaş altı bireylerin ekmek ihtiyacını hızlıca karşılamak için

oluşturulan "0505 259 85 75" numaralı hat yoğun ilgi gördü. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda hatta talep arttı. Bu hatta gönderilen adres ve konum bilgilerine göre 120 fırıncı tarafından bireylere ekmekleri teslim edildi.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığından dört günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi: İlk iki gün marketle açık

Kentin merkez ilçeleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sadece hafta sonunda 5 bin ekmek talep etti. Hat aracılığıyla 5 günde 20 bin kişiye 60 bin ekmek ulaştırıldı.

"Askıda ekmek uygulaması araçta devam ediyor"

Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, hattın kurulmasındaki amaçlarının ekmek ihtiyaçlarının sağlıklı ve hızlı şekilde karşılanması olduğunu söyledi. Tunç, bu sayede ekmek alınması için sosyal izolasyonun ihlal edilmesine gerek kalmadığını belirterek bu temel ihtiyacın bireylerin kapısına kadar ulaştırıldığını dile getirdi.

EKONOMİ Fırıncılardan 'ekmek dağıtımında sorun yok' mesajı

En fazla çağrı pazar günleri

Hatta en fazla çağrının geçen pazar günü geldiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Bizim bir ticari kazanç beklentimiz yok. Önemli olan böyle günlerde hassas davranarak vatandaşlarımızın temel gıdasına ulaşmasını sağlamaktır. Normalde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için fırınlarımızda oluşturduğumuz 'askıda ekmek' kampanyasını araçlarımızda da sürdürüyoruz. Maddi durumu olmayan vatandaşlarımız araçlara gelerek ekmeklerini ücretsiz alabiliyor."