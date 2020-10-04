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TÜRKİYE

Bebek'te korona partisi: Salgın böyle yayılıyor

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla eğlence mekanlarına getirilen kısıtlamalarına rağmen İstanbul'dan gelen görüntüler şoke etti. Bebek’teki ünlü bir işletmede salgına ve artan vakalara rağmen yine benzer görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen bir grup, düzenledikleri partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol aldıktan sonra dans eden ve karşılıklı göbek atan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendi. Partiye katılanlar o anları sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Partilerde tedbirler hiçe sayılıyor.
Partilerde tedbirler hiçe sayılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.

Denetimler hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek’teki ünlü bir restoranda geçtiğimiz hafta olduğu gibi önceki gün yine skandal görüntüler kaydedildi. Mekanda korona virüs salgınına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Grup doğum günü pastasının gelmesinin ardından alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.

Salgına rağmen eğlenip göbek attılar

Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı. Çalınan müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Maske dahi takılmayan sosyal mesafesiz "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Restoranda “korona partileri” devam ediyor

Öte yandan, partinin verildiği işletmenin önceki hafta Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin “yürütmeyi durdurma” kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak adli işlem yapılmış, partiye katılanlara ise idari para cezası kesilmişti.

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