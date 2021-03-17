Bebek'teki korona partisi pahalıya patladı: Tepki toplayan eğlencenin yapıldığı otel kapatıldı

Bebek'te lüks oteldeki eğlenceye baskın: Otel yöneticileri rüşvet teklif etti, müşteriler gazetecilere saldırdı

Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar, görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.



Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.