Bebek'teki korona partisi pahalıya patladı: Tepki toplayan eğlencenin yapıldığı otel kapatıldı

Beşiktaş'ta Cumartesi gecesi boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı.
Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.
- Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.
İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlarda camdan basın mensuplarına meyve attı.