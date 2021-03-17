Koronavirüs Bebekteki korona partisi pahalıya patladı Tepki toplayan eğlencenin yapıldığı otel kapatıldı
TÜRKİYE

Bebek'teki korona partisi pahalıya patladı: Tepki toplayan eğlencenin yapıldığı otel kapatıldı

İstanbul Bebek'te boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmadığı ve 90 kişinin eğlence yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri otele baskın yapmıştı. Partiye katılanlara ceza yağarken, otel koronavirüs kapsamında alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle 5 gün süreyle kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Otelin kapısına mühür vuruldu.
Otelin kapısına mühür vuruldu.

Beşiktaş'ta Cumartesi gecesi boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

Korona dahil paket
GÜNDEM
Korona dahil paket

Bebek'te lüks oteldeki eğlenceye baskın: Otel yöneticileri rüşvet teklif etti, müşteriler gazetecilere saldırdı
OYNAT 01:15
Bebek'te lüks oteldeki eğlenceye baskın: Otel yöneticileri rüşvet teklif etti, müşteriler gazetecilere saldırdı
Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar, görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.


  • Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.
İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlarda camdan basın mensuplarına meyve attı.

Boğaz manzaralı otelde eğlenceye baskın: Görüntü alan gazetecilere saldırdılar
GÜNDEM
Boğaz manzaralı otelde eğlenceye baskın: Görüntü alan gazetecilere saldırdılar
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