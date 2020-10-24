Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı

Değerli komşularım,

Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz. — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 24, 2020

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akpolat, yaptığı paylaşımda “Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 09:12 CHP'nin yalan salgını koronavirüs ile yarışıyor Türkiye, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine karşı tüm ülkelere örnek bir mücadele yürütürken bir yandan da CHP'nin yalanları ile gündemi meşgul oluyor. İşte CHP'nin defalarca aksi ispatlanan yalanları. BiP'te paylaş

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