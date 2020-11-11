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Koronavirüs Bilecikte 2 ilçede 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkması kısıtlandı
TÜRKİYE

Bilecik'te 2 ilçede 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkması kısıtlandı

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Sokakta sigara içmeye de sınırlama getirildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Yüksel Ünal başkanlığında toplandığı belirtildi.

Yeni kararlar açıklandı

Açıklamada, alınan kararlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İlçemizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi. Tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, toplu taşıma duraklarında, park/bahçe gibi alanlarda vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, bankalarda ve pazar esnafında HES kodu sorgulanıp, sorgu sonucu riskli çıkan kişilerin kamu kurum ve kuruşlarına alınmaması ve pazarcı esnafı ve çalışanların ise HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilmesi karara bağlandı."

Açıklamada, namaz çıkışlarında cami avlusu ve çevresinde satışların yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaymakam Berker Çırak başkanlığında toplanan Pazaryeri Hıfzıssıhha Kurulunun da aynı kararları aldığı bildirildi.

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