Koronavirüs Bilim insanları araştırdı BioNTech aşısı delta varyantına karşı etkili mi?
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Bilim insanları araştırdı: BioNTech aşısı delta varyantına karşı etkili mi?

İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Bilim insanları araştırdı: BioNTech aşısı delta varyantına karşı etkili mi?
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

  • Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.

Çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti


İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu. Aşıyı olan kişilerin, Kovid-19'un diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.

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