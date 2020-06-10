Bilim insanları uyardı: Tedbirleri gevşetirsek ikinci dalga kaçınılmaz ikinci dalgaya karşı uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, normalleşme sürecinde koronavirüse karşı önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Kalabalık ortamlara girilmemesini öneriyorum. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaşı kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 25 Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavürüs tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını belirtmişti. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Üsküdar sahilinde 65 yaş üstü vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletlerinde spor yapmayı tercih etti. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü. Sokağa çıkan Ayşe Çelik, 67 yaşındayım, 3 aydır evdeydim kurallara uyduk. Allah'ıma şükürler olsun sokağa çıktım ve çok mutluyum. Deniz havası almaya geldim. Herkese çok teşekkür ederim “ diye konuştu. Başka bir vatandaş ise “Çok sıkılmıştım günlerdir. Yürüyüş yapmaya geldim. Çok iyi oldu diye konuştu. Eyüpsultan Meydanı'na gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu, bazılarının maske takmadığı görüldü. Artık her gün onların: 65 yaş üstü vatandaşlar torunlarıyla hasret giderdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni kararla kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı gençler ile her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmasına karar verilen 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan kimi sahillerde, kimi de park ve bahçelerde yürüyüş yaptı, kimisi de sahilde torunlarıyla hasret giderdi. BiP'te paylaş

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Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine işaret eden Kara, şunları kaydetti:

"Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2,5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemi için çok önemli. Bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak desteklediğini bildiğimiz gıdaları da tüketmeye devam edelim. Bunlar kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan açısından zengin propolis, arı sütü, polen, zencefil, zerdeçal, sarımsak ve soğan gibi gıdalardır."

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı valiliklerden asker uğurlamasıyla ilgili tedbir almasını istedi

"Propolis, nar suyundan 80 kat daha güçlü"

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı da çocukların ve yetişkinlerin yaz aylarında havuz ve klimalardan dolayı hastalıklarla karşı karşıya bulunduğunu aktararak, "Bu enfeksiyon riski tatili kabusa çevirebiliyor. Peki ne yapmalıyız? Doğal bağışıklık güçlendirici desteklerle vücudumuza antioksidan takviyesi yapmalı ve savunma sistemimizi yaz döneminde de güçlendirmeliyiz. Çilek, nar gibi kırmızı meyveler, soğan, kara havuç, zencefil, zerdeçal gibi yüksek antioksidan özelliğe sahip gıdalar bu nedenle beslenmede önemli yer tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.