Bilim insanlarından ebeveyni endişelendirecek araştırma: Salgında doğan bebeklerin IQ’larında azalma görüldü

Tüm dünyayı saran koronavirüsle birlikte ülkelerde alınan tedbirler, insanları evlere kapattı. Bu süreçte dünyaya gelen çocuklarla ilgili ABD'de bir araştırma yapıldı. Brown Üniversitesi’nde yeni doğan bebekler üzerinde yapılan araştırmada, Rhode Island eyaletinden 672 çocuk incelendi. The Guardian2ın haberine göre; Bunlardan 188'i Temmuz 2020'den sonra ve 308'i Ocak 2019'dan önce doğdu, 176'sı Ocak 2019 ile Mart 2020 arasında doğdu.

PANDEMİDE DOĞAN ÇOCUKLARDA SAYI 78'E DÜŞTÜ

Araştırmaya liderlik eden Sean Deoni, salgından önce üç ay ile üç yaş arasındaki çocuklar için standart testlerdeki ortalama IQ puanının 100 civarında olduğunu, ancak pandemi sırasında doğan çocuklar için bu sayının 78'e düştüğünü bildirdi.

UYARILMA VE ETKİLEŞİM EKSİKLİĞİNE BAĞLANDI

Normalde böyle bir durum görülemeyeceğini, bunun bilişsel açıdan büyük bir bozukluğa işaret ettiğini belirten Deoni, düşen puanların arkasındaki en büyük sebebin muhtemelen evde uyarılma ve etkileşim eksikliği olduğunu söyledi. Bilim adamı, “Ebeveynler stresli ve bitkin durumda. Çocuğun normalde alacağı etkileşim önemli ölçüde azaldı.” dedi.

REKLAM

EVLERE KAPANMA BEBEKLERİ ETKİLEDİ

Bir çocuğun hayatının ilk birkaç yılı, bilişsel gelişimi için kritik öneme sahip. Anne ve babalarında pandemi sebebiyle görülen stresin yanı sıra salgın sebebiyle bakımevleri ve oyun yerlerinin kapatılması, insanların evlere kapanmaları, bebeklerin hayatını önemli ölçüde değiştirdi.

KORONAVİRÜS Doğum ziyaretine giden kadın 37 kişiye virüs bulaştırdı