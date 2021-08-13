Koronavirüs Bilim insanlarından ebeveyni endişelendirecek araştırma Salgında doğan bebeklerin IQlarında azalma görüldü
BİLİMSEL GELİŞMELER

Bilim insanlarından ebeveyni endişelendirecek araştırma: Salgında doğan bebeklerin IQ’larında azalma görüldü

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre; koronavirüs pandemisinde dünyaya gelen bebeklerin IQ'sunda; sözel, motor ve genel idrak performansı noktasında düşüklük olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi Diğer
Bilim insanlarından ebeveyni endişelendirecek araştırma: Salgında doğan bebeklerin IQ’larında azalma görüldü
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Tüm dünyayı saran koronavirüsle birlikte ülkelerde alınan tedbirler, insanları evlere kapattı. Bu süreçte dünyaya gelen çocuklarla ilgili ABD'de bir araştırma yapıldı. Brown Üniversitesi’nde yeni doğan bebekler üzerinde yapılan araştırmada, Rhode Island eyaletinden 672 çocuk incelendi. The Guardian2ın haberine göre; Bunlardan 188'i Temmuz 2020'den sonra ve 308'i Ocak 2019'dan önce doğdu, 176'sı Ocak 2019 ile Mart 2020 arasında doğdu.

PANDEMİDE DOĞAN ÇOCUKLARDA SAYI 78'E DÜŞTÜ

Araştırmaya liderlik eden Sean Deoni, salgından önce üç ay ile üç yaş arasındaki çocuklar için standart testlerdeki ortalama IQ puanının 100 civarında olduğunu, ancak pandemi sırasında doğan çocuklar için bu sayının 78'e düştüğünü bildirdi.

UYARILMA VE ETKİLEŞİM EKSİKLİĞİNE BAĞLANDI

Normalde böyle bir durum görülemeyeceğini, bunun bilişsel açıdan büyük bir bozukluğa işaret ettiğini belirten Deoni, düşen puanların arkasındaki en büyük sebebin muhtemelen evde uyarılma ve etkileşim eksikliği olduğunu söyledi. Bilim adamı, “Ebeveynler stresli ve bitkin durumda. Çocuğun normalde alacağı etkileşim önemli ölçüde azaldı.” dedi.


EVLERE KAPANMA BEBEKLERİ ETKİLEDİ

Bir çocuğun hayatının ilk birkaç yılı, bilişsel gelişimi için kritik öneme sahip. Anne ve babalarında pandemi sebebiyle görülen stresin yanı sıra salgın sebebiyle bakımevleri ve oyun yerlerinin kapatılması, insanların evlere kapanmaları, bebeklerin hayatını önemli ölçüde değiştirdi.

Doğum ziyaretine giden kadın 37 kişiye virüs bulaştırdı
KORONAVİRÜS
Doğum ziyaretine giden kadın 37 kişiye virüs bulaştırdı

Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor
FOTOĞRAF 15
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında kentte bulunan Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, yeni doğan bebekler için pandemi bölümü kuruldu.
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Koronavirüs şüphesiyle erken doğan 3 bebek, burada kuvöze konularak tedaviye alındı.
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14 gün boyunca izole edilen bebeklere koronavirüs testi yapıldı.
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Yapılan test sonucu bebeklerin sonucu negatif çıktı ancak bebekler tedbir amaçlı serviste tutulmaya devam ediliyor.
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Hastane yönetimi bebeklerin sağlığı için, kurulan pandemi bölümünde görev yapmak üzere 2 hemşire görevlendirdi.
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Kuvöz içinde bakılan 3 bebekle 24 saat nöbet sistemiyle ilgilenen hemşireler Özen Yörük ile Şule Bozkurt’un çalışma alanları da salgın riskine karşı izole edildi.
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Bu bölümde çalışan hemşirelerin dinlenme alanları ve yemek yedikleri yerler, diğer sağlık personelinden ayrıldı.
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Anneleri başta olmak üzere yakınlarına bile gösterilmeyen bebeklere annelik yapan hemşireler, bebeklerin bakımıyla yakından ilgileniyor.
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Pandemi odasında görev yapan Özen Yörük, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Servisimizde koronavirüs şüphesiyle doğan bebeklerimiz yatıyor. Testlerini yaptık, negatif çıktı ancak 14 günlük karantina süresinde oldukları için ailelerini göremiyorlar. Beslenme, bakım ve tedavileriyle biz ilgileniyoruz. Zaten pandemi odası olduğunu için sadece biz bu bebeklerimizle ilgileniyoruz. Şu anda 3 bebeğimiz var, burada ne kadar kalacakları henüz belli değil. Biz onlara annelik yapıyoruz. Anneleri hiç merak etmesin, onlara çok iyi bakıyoruz. Gözleri arkada kalmasın, onlar kadar iyi bakıyoruz.
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Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor
Adana Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde kurulan yeni doğan pandemi servisinde, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan 3 bebeğe, 2 hemşire annelik yapıyor. Doğdukları andan itibaren yakınlarına gösterilemeyen bebeklerin bakımı, dış dünyadan izole edilen 2 hemşire tarafından yapılıyor.


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