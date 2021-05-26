Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor Gözler saat 1800de
TÜRKİYE

Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Gözler saat 18.00'de

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de açıklama yapacak.

Haber Merkezi İHA
Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Gözler saat 18.00de
Koronavirüs Blim Kurulu bugün toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de açıklama yapacak.

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SON 24 SAATTE 9 BİN 375 VAKA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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