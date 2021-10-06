Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Kocadan yazılı açıklama Aktif vakaların yarısından fazlası 30 yaş altı
TÜRKİYE

Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama: Aktif vakaların yarısından fazlası 30 yaş altı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle aktif vakaların yüzde 50'den fazlasının 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu açıkladı. Bakan ayrıca, Biontech aşısı olan vatandaşlar için üçüncü doza gerek olmadığını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Kocadan yazılı açıklama: Aktif vakaların yarısından fazlası 30 yaş altı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Saat 17.00'de başlayan toplantının ardından Bakan Koca, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında aktif vakaların yarısından fazlasının 30 yaş ve altındaki vatandaşlardan oluştuğunu vurgulayan Bakan Koca, iki doz Biontech aşısı olanların şu an için üçüncü doz aşıya ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, vakaların ve hastaneye yatışların yaş dağılımı ve 3 doz aşı uygulaması gündemi ile bir araya geldi.

Günlük verilerden de takip edebildiğiniz üzere aşı programımız başarı ile sürmektedir. En riskli yaş grubu olarak gördüğümüz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan başlayarak bir aşı programı planlamış ve devreye almıştık.

Mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarına yaklaşılmıştır. Bu durum vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır. Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %50’den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var. Bununla birlikte gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.

2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.

Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir.

Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.

Bu süre zarfında da temel koruyucu üç tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır."

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​Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama.

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