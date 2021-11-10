Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama 18 yaş üzeri vatandaşlar için hatırlatma dozu başlıyor
TÜRKİYE

Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: 18 yaş üzeri vatandaşlar için hatırlatma dozu başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilirler." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: 18 yaş üzeri vatandaşlar için hatırlatma dozu başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün risk grubundaki vatandaşların durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda ele alınan önemli sonuçları 5 madde halinde açıkladı.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:

1. Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların %15’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.

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2. Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.

TURKONAC'A DAVET

3. Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3.000 gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2.000 gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1.000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum.

4. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir.

5. Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesi sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyri önemli bir güvencedir

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